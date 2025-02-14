Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 Yenilerek Zorlu Tur Şansını Kaybetti

Galatasaray'a Kötü Başlangıç

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. AFAS Stadı'nda oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılı takım için pek de iyi başlamadı. Müsabakanın 10. dakikasında Sven Mijnans’ın frikikten attığı golle 1-0 geriye düştü.

Galatasaray'dan Tek Şık Gol

Galatasaray, rakibine karşı ilk yarıda zorluklar yaşasa da, 20. dakikada Roland Sallai’nin harika golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Ancak, maçın ilerleyen dakikalarında Troy Parrott'un penaltı golüyle AZ Alkmaar devreye 2-1 önde girdi.

İkinci Yarıda Kırmızı Kart Şoku

İkinci yarı, Galatasaray için daha da zor geçti. 51. dakikada Kaan Ayhan’ın kırmızı kart görmesiyle takım 10 kişi kaldı. Kalan süre zarfında sahada üstünlük kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, Jordy Clasie ve David Moller Wolfe’nin golleriyle karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Rövanş İçin Zorlu Görev

20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için Galatasaray'ın en az 3 farklı kazanarak turu geçmesi gerekecek.

Kaan Ayhan Cezalı Duruma Düştü

Maç boyunca yaklaşık 40 dakikayı 10 kişi oynayan Galatasaray, Kaan Ayhan'ın cezalı duruma düşmesi nedeniyle rövanşta bu oyuncusundan faydalanamayacak.

Roland Sallai'nin Avrupa Açılışı

Macar futbolcu Roland Sallai, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Avrupa maçında gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Daha önce ligde 1 golü bulunan Sallai, böylelikle toplam gol sayısını 2’ye çıkardı.

Okan Buruk’tan Taktiksel Değişiklikler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda oyuncuların mevkisini değiştirerek müdahale etti. Ancak, yapılan takviyeler etkisini gösteremedi ve takım istediği sonucu alamadı.

Abdülkerim Bardakcı'nın Kritik Müdahalesi

Yerel oyuncu Abdülkerim Bardakcı, sergilediği kritik müdahalelerle takımının kalesinde daha fazla gol görmesini engelledi.

UEFA'da Galibiyet Hasreti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi tarihindeki son 5 maçında galip gelemeyerek zorlu bir dönem geçiriyor. Bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda ise henüz galibiyet elde edemedi.

Hollanda Temsilcilerine Karşı Kötü Performans

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı son yıllarda kötü bir performans sergileyerek yalnızca 2 galibiyet alabilmiştir.

AZ Alkmaar Türk Takımlarına Karşı Yenilgisiz

Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, Türk takımları karşısında oynadığı maçlarda mağlup olmadan 9. maçına ulaştı. Galatasaray'a karşı 2 maçı da kayıpsız tamamlayan AZ, Fenerbahçe ile de mücadele etmişti.

Sven Mijnans’ın Açılış Golü

Genç yıldız Sven Mijnans, Galatasaray'a karşı gollerine devam ediyor. Bir önceki karşılaşmada da gol atan bu oyuncu, AZ Alkmaar'ın galibiyetine önemli katkı sağladı.