Galatasaray, AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı stat ve hakem bilgileri ise futbolseverlerle paylaşıldı.
Maç Bilgileri
Stat: AFAS
Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei
Takım Kadroları
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Ruben van Bommel, Parrott
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen
Futbolseverler, bu zorlu mücadelede takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor. Maçla ilgili tüm detaylar ve gelişmeler için takipte kalın.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.