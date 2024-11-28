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Galatasaray, AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olacak. Maçın kadroları ve hakemleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:43
Galatasaray, AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor: Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Galatasaray, AZ Alkmaar'a Konuk Oluyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı stat ve hakem bilgileri ise futbolseverlerle paylaşıldı.

Maç Bilgileri

Stat: AFAS

Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei

Takım Kadroları

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Ruben van Bommel, Parrott

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen

Futbolseverler, bu zorlu mücadelede takımlarını desteklemek için sabırsızlanıyor. Maçla ilgili tüm detaylar ve gelişmeler için takipte kalın.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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