Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı: Avrupa Ligi'nde Sonuçlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Son Dakika Beraberliği

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle karşılaştı. Düşük tempolu geçen maçta deplasman halkasına 1-1'le endişe yarattı.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın her iki yarısı da çekişmeli anlara sahne oldu. Galatasaray, Hollanda temsilcisiyle beraberlik elde ederek Avrupa'daki mücadelelerine devam etti. Önümüzdeki haftada Galatasaray'ın, bu sonuçla birlikte gruptaki durumunu değerlendirip, yoluna devam etmesi gerekecek.

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