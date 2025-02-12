Galatasaray, AZ Alkmaar ile Zorlu Mücadeleye Çıkıyor

Okan Buruk'tan AZ Alkmaar Maçı Öncesi Açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında yarın AZ Alkmaar ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, takımında sakat ve cezalı oyuncular olduğunu hatırlatarak, kalabalık bir kadro ile gelmediklerini ifade etti.

Güven ve Hedefler

Buruk, TSİ 23.00AFAS Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, 'Kadro olarak buraya kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. İkinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız.' dedi.

AZ Alkmaar ile daha önce de karşılaştıklarını hatırlatan Buruk, 'İlk maçı deplasmanda oynamamız ve buradan alacağımız avantajlı sonuç, rövanşta kendi sahamızda turu geçmek için önemli olacak.' diye belirtti.

Transfer Döneminin Avantajları

Buruk, ara transfer döneminin kendileri için iyi geçtiğini ifade ederek, "Bu maçta AVP listesine yalnızca 3 oyuncu yazabiliyoruz. Bu sıkıntı ile karşı karşıyayız ama Süper Lig'de 6 puan öndeyiz ve Avrupa'da da önemli bir yerdesiniz" şeklinde konuştu.

Saha İçi Tartışmalara Yanıt

Okan Buruk, Süper Lig’deki Adana Demirspor maçından sonra yaşanan tartışmalara da değindi. Kimsenin oyuncularına 'sahtekar' demeyeceğini vurgulayan Buruk, oyuncularının saha içindeki tavırlarına büyük bir önem verdiklerini belirtti.

Barış Alper Yılmaz'ın Görüşleri

Basın toplantısında yer alan Barış Alper Yılmaz, yarın zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, 'Umarım kazanırız. Ülkemize mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz.' dedi.

Morata'nın takıma katılmasının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Yılmaz, 'Tecrübeli oyuncularla oynamak bir şans. Hocamızın desteğiyle birlikte daha iyi bir performans sergilemeye çalışıyorum.' diyerek sözlerini tamamladı.