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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hazırlıklara Florya'da start verdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:08
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray'da AZ Alkmaar Maçı Hazırlıkları Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

İdman, geniş alanda topa sahip olma ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla AZ Alkmaar karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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