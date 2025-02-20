Galatasaray - AZ Alkmaar Maçında 5G Denemesi Yapılacak

5G Teknolojisi Statlarda Deneniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki maçta 5G'nin ilk kez statlarda deneneceğini açıkladı. Uraloğlu, "Bu akşam statta 5G'yi denemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

2026 Hedefi ile 5G'ye Geçiş

Uraloğlu, Türkiye'nin 2026 yılında genel olarak 5G'ye geçmesini hedeflediğini belirtti. Yeni teknoloji ile birlikte üretim alanlarında robot kullanımı ve uzaktan kumanda edilen makineler gibi birçok alanda avantajların sağlanacağını vurguladı.

Türkiye’nin Coğrafi Avantajları

Uraloğlu, etkinlikte yaptığı sunumda Türkiye'nin coğrafi konumunu da dile getirerek, "Orta Koridor sayesinde Çin'den çıkan bir yük, Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor" dedi.

Taşıma Koridorları ve Altyapı Çalışmaları

Uraloğlu, Zengezur Koridoru ile Türkiye'nin Türk dünyasına daha kolay bağlanacağını da ekleyerek, yeni otoyol projeleri ve demir yolu ağındaki genişleme hedeflerini açıkladı.

Ulaşımda Yeni Hedefler

Uraloğlu, Ankara-Samsun hızlı tren hattı projeleri ve Türkiye’nin havalimanı sayısının 58'e ulaşması ile uluslararası uçuş noktalarının artış gösterdiğini belirtti.

Geleceğin İletişim Teknolojileri

5G, geniş bant internet ve uydu teknolojilerine yönelik yerli üretim hamleleri sayesinde Türkiye'nin sivil ve askeri haberleşmede daha güvenli bir konuma geleceğini ifade eden Uraloğlu, "5G ile daha hızlı internet hizmeti sağlayacağız" dedi.

U-Fest Civil Ankara 2025 Etkinliği

Üniversiteler ve sektördeki önemli isimlerin katıldığı U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliği, inşaat mühendisliği alanında bilgi paylaşımına katkı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda, üniversitenin inşaat topluluğu tarafından düzenlenen "U-Fest Civil Ankara 2025" Etkinliği'nde, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda, üniversitenin inşaat topluluğu tarafından düzenlenen "U-Fest Civil Ankara 2025" Etkinliği'nde, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.