Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 25. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Ardından, 31. dakikada Dries Mertens'in attığı golle skoru 2-0 yapan sarı-kırmızılılar, üstün oyununu sürdürerek rakibine şans tanımadı.

Başakşehir'in 66. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki liderliğini 66 puana yükselterek sürdürdü. Öte yandan, Başakşehir 33 puanda kalarak zorlu bir dönemi geride bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bugün yine yeni transferlerimiz Carlos ve Derrick, kulübede olacaklar. Derrick, dün ilk defa bizle antrenmana çıktı ve onu da oyunun devamında gidişata göre düşüneceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Derrick Köhn'ün yedekler arasında başladığı maçta, Galatasaray'ın galibiyet serisine olumlu bir katkı sağlayamadı.





Galatasaray, evindeki 29 maçlık galibiyet serisini sürdürerek, ligin en az gol yiyen takımı unvanını korudu. Süper Lig'deki liderliklerini sürdüren Galatasaraylı futbolcular Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacaklar.

Galatasaray'ın 25. haftadaki zaferiyle birlikte, Okan Buruk ve Çağdaş Atan teknik direktörlük kariyerlerindeki 6. müsabakaya çıktılar. Bu süreçte iki teknik direktör de 2'şer galibiyet alırken, 1 maç berabere sona erdi. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki rekabette sarı-kırmızılılar, 16 galibiyetle üstünlüğünü sürdürdü.

Sarı-Kırmızılı ekip, gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu'nun kart sınırında olmaları teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.