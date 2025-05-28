Galatasaray Başakşehir Maçına Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 30 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklara başladı.

Takım, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. Antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma çalışmaları gerçekleştirdi ve dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın son bölümü ise taktik çalışmayla sona erdi.

Bu arada, milli takımlara davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ve Alvaro Morata antrenmana katılmadı. Ayrıca, tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı da çalışmada yer almadı.

Çalışma sırasında kafasını kale direğine çarpan kaleci Günay Güvenç, tedavisinin ardından antrenmana geri döndü.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Çalışmaya Galatasaray oyuncuları Dries Mertens (solda), Victor Osimhen (sol 2), Davinson Sanchez (sağda) ve Przemyslaw Frankowski de (sağ 2) katıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Çalışmaya Galatasaray oyuncuları Dries Mertens (solda), Victor Osimhen (sol 2), Davinson Sanchez (sağda) ve Przemyslaw Frankowski de (sağ 2) katıldı.