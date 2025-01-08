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Galatasaray, Başakşehir Maçında 9 Değişiklikle Saha Çıktı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir maçında 9 yeni oyuncuyla sahaya çıktı. Efe Akman ve Yusuf Demir ilk kez 11'de!

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:43
Galatasaray, Başakşehir Maçında 9 Değişiklikle Saha Çıktı

Galatasaray-Başakşehir Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde son oynadıkları Göztepe maçındaki ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

Maçın İlk 11'i

Galatasaray, RAMS Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmaya şu oyuncularla çıktı: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi.

Yedek Kulübesi

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Önemli Değişiklikler

Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe karşısında oynayan Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek bıraktı. Fernando Muslera ve Victor Osimhen ise kadroda bulunmadı.

Genç Oyuncular Sahada

Maçta dikkat çeken bir diğer nokta ise Efe Akman ve Yusuf Demir'in ilk kez 11'de forma giymesi oldu. Yusuf Demir, 2022-23 sezonunda Galatasaray'a katılmış ve bu sezon ilk defa 11'de oynadı. Altyapıdan çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez sahaya adım attı. Yusuf Demir bu sezon toplamda 5 maçta, Efe Akman ise 4 kez forma giymişti.

Ceza Durumu

Galatasaray'ın savunmasında önemli bir eksiklik yaşandı. Victor Nelsson, kart cezası yüzünden maç kadrosunda yer alamadı. Sezonun başında TFF Süper Kupa maçında gördüğü kırmızı kart, onun bu karşılaşmada oynayamamasına neden oldu.

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