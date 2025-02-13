Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, ING Türkiye Kupası'nda Galibiyet Hedefliyor

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Dörtlü Final İçin İddialı

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacakları maçı kazanmaya odaklandıklarını ifade etti. Sekizkök, kupa yolunda hedeflerinin net olduğunu vurguladı.

Maç Öncesi Değerlendirmeler

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakup Sekizkök, maçın 20:30'da 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacağını belirtirken, takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Beko'ya karşı son oynadıkları ve 95-81 kaybettikleri maçta yaşadıkları sakatlık sorunlarına dikkat çeken Sekizkök, şu ifadeleri kullandı:

"Sakatlık bizim işimizin bir parçası. Bu turnuvaya tam kadro gelmek isterdik. Yine de tam kadro geldik ama bazı oyuncularımız yüzde yüz hazır değil, ama bu da bir adım. Yarın bütün önemli oyuncularımız kadroda olacak."

Sekizkök, rakiplerinin dış atışlardan isabet bulduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. "Her maç yüksek skorlara ulaşan bir takımız. Kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız."

Dörtlü Finalin Önemi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların Dörtlü Final'de yer almasının sporun gelişimi açısından kritik bir fırsat sunduğunu vurgulayan Sekizkök, "Bu takımların mücadele ettiği branşlarda iddialı olması, sporun ülkemizdeki gelişimi için çok önemli. Yarın kazanıp finalde kupaya uzanmak istiyoruz," dedi.

Fenerbahçe Beko Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına Yakup Sekizkök yönetiminde 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başlamışken, yarın sabah yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı. Sekizkök, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı. Sekizkök, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.