Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kongresi üzerine sert konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konulara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine sert yanıtlar verdi.





Tehdit İddiaları ve Cevaplar

Dursun Özbek, Ali Koç'un Erden Timur hakkında sarf ettiği iddialara cevap verirken şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz dönemde rakip takımın başkanı, genel kurulunda bize yönelik şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların boyutunu kavramakta güçlük çekiyorum. Büyük kalabalık önünde Galatasaray Başkan Vekilimi tehdit etti. Bu kabul edilemez bir durum. Benzer bir tehdit daha önce TFF toplantısında da yaşandı ve gereken cevap alındı."

Olayların Boyutu ve Sorumluluk

Ali Koç'un kongrede yaptığı diğer açıklamalara da tepki gösteren Özbek, şu sözlerle devam etti: "Bu tür konuşmalarla 60 milyon taraftarı provoke etmek istenmeyen olaylara sebep olabilir. Bu tarz söylemler sonucunda istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Hiçbir şekilde Galatasaray camiasını ve taraftarlarını hedef alacak açıklamalara izin veremeyiz."

Seviyeli Bir Tartışma Çağrısı

Başkan Özbek, Ali Koç'un sözlerini akılcı bir şekilde değerlendirmesi ve tartışmaları seviyeli bir zeminde sürdürmesi gerektiğini vurguladı: "Ali Koç'un eğitimli biri olarak akıl süzgecinden geçirmesi gereken sözler sarf etmesi beklenirdi. Tarafları daha da geren ve gerginliği artıran bu tür yaklaşımların sonlandırılması önemlidir."