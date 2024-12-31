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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 2025 Yılı Mesajı: Hedef 25

Dursun Özbek, Galatasaray'ın 2025 hedeflerini ve Avrupa'daki başarı hayallerini yeni yıl mesajında duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:31
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 2025 Yılı Mesajı: Hedef 25

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Özbek, Galatasaray camiası için her anın kıymetini vurguladı.

2024'ü Başarılarla Geride Bıraktık

Özbek, 2024 yılını başarılarla dolu bir şekilde geride bıraktıklarını belirterek, "Her yıl yeni bir başlangıçtır. Biz de şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik." ifadelerini kullandı.

2025 için Hedef: 25

Başkan Özbek, ayrıca şu mesajı verdi: "Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa'da ise gözümüzü daha yükseklere diktik." Bu yıl, kulübün tüm branşlarında başarı için projelerin hayata geçirileceğini ifade eden Özbek, Galatasaray'ın aydınlık bir geleceğe hazırlandığını söyledi.

Huzur ve Başarı Dileği

Özbek, 2025 yılında tüm ülke için huzur, barış ve kardeşlik dileğinde bulunarak, "Galatasaray'ın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

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