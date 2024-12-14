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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 5. Yıldız Hedefi: 'Bizi Engelleyemezler'

Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu toplantısında 5. yıldızı kazanma hedefini vurguladı ve başarılarını engellemek isteyenlere mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:43
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 5. Yıldız Hedefi: 'Bizi Engelleyemezler'

Galatasaray'da 5. Yıldız Mücadelesi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Futbolda 25. şampiyonluk hedefiyle birlikte, formalarına gerçek 5. yıldızı takmayı planladıklarını dile getiren Özbek, bu süreçte azimli bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

Başarılı Performans ve Teşekkür

Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Özbek, tüm branşların hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri çabayı takdir etti ve bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti. Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın hem Türkiye hem de Avrupa'da kaydettiği başarıları vurgulayarak, şunları kaydetti: "Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmak istiyoruz."

Engellemelere Karşı Kararlılık

Dursun Özbek, son iki haftada yaşanan gelişmelerin kulüp ve camia üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Bu bağlamda, bazı güçlerin Galatasaray'ın başarısını engellemeye yönelik çaba içinde olduğunu ifade etti:

"Maçları herkes seyrediyor. Bu uygulamalar hepimizi üzmektedir. Ancak tüm bu engelleri aşarak Galatasaray'ı gereken başarılara taşımak için mücadele edeceğiz."

Rekabet ve Hak Arayışı

Özbek, Galatasaray'ın başarısına yönelik tehditlerin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor markasıdır,""Bu konu hakkında gereken müracaatları yaptık,"

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Başkan Özbek, Galatasaray'ın birlik ve beraberliği her zaman ön planda tutması gerektiğini belirterek, bu sengin içinde toplumsal bir destek istemekte olduğunu şu ifadelerle dile getirdi: "Bu destekle her mücadeleden başarıyla çıkarız. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse karşısında duramaz."

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