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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Transfer ve Sponsorluk Açıklamaları

Dursun Özbek, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi için erken transferler yapacağını ve yeni sponsorluk görüşmelerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:17
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Transfer ve Sponsorluk Açıklamaları

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Transfer Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takımı erken hazırlamak için transfer süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini duyurdu. Özbek, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer Hedefleri

Özbek, rakipleri için söylediği iddia edilen "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 6. yıldızı alacağız." ifadesinin doğru olmadığını belirterek, "Bu bir açıklamam olmadı ama hedefimiz belli; 6. yıldıza sahip olacağız," dedi. Galatasaray'ın Türk sporunu dünya çapında temsil etme misyonunu vurgulayan Özbek, önemli transferlerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu'na Yönelik İlgi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Özbek, "Hakan, bizim göz bebeğimiz ve her takımın isteyeceği bir oyuncu. Ancak onunla transfer görüşmesi yapmadım; bu sadece bir selamlaşmaydı," ifadesini kullandı.

Muslera'nın Yerinin Dolması Zor

Takımın eski kaptanı Fernando Muslera ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, “Muslera’nın yerini doldurmak zor olabilir. Galatasaray her zaman en iyi kalecileri bulmuştur ve bu dönemde de çalışmalarımız devam ediyor,” dedi.

TFF'den Adalet Beklentisi

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan adaletli bir yönetim beklediklerini belirterek, "Galatasaray'ın gücü, performansı yeterlidir. TFF’den her yönden adalet bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Sponsorluk Gelirlerinde Artış Hedefi

Geçtiğimiz sezon 80 milyon avro olan sponsorluk gelirlerini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özbek, Galatasaray’ın artık yerinde saymadığını belirtip, “Her yıl sportif faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı arttırıyoruz,” dedi.

Çin ile Sponsorluk Görüşmeleri

Son olarak, Çin firmaları ile sponsorluk görüşmeleri yürüttüklerini açıklayan Özbek, "Çin Büyükelçisi ile yaptığım görüşmeler sırasında olası sponsorluklar hakkında bilgi aldık. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor," sözlerini kaydetti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

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