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Galatasaray başkanlık yarışında Dursun Özbek’in karşına Süheyl Batum çıkabilir

Galatarasay, 25 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Galatasaray’ın mevcut başkanı Dursun Özbek, yeni seçimlerde tekrar aday olacağını duyurmuştu. Adaylığı konuşulan bir diğer isim ise Prof. Dr. Süheyl Batum oldu.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:39
Galatasaray başkanlık yarışında Dursun Özbek’in karşına Süheyl Batum çıkabilir

Şampiyonluk yarışından avantajlı bir konumda olan Galatasaray, 25 Mayıs’ta seçimli genel kurul yapacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu seçimde başkanlık için yeniden aday olacağını daha önce duyurmuştu. Kulüp içerisinde konuşulan diğer bir isim ise Prof. Dr. Süheyl Batum oldu.

Galatasaray başkanlık yarışında Dursun Özbek’in karşına Süheyl Batum çıkabilir

Kulislerden gelen bilgilere göre, Dursun Özbek’in adaylığı konusuna kulüp içerisinde muhalif olan kesim, Prof. Dr. Süheyl Batum’u başkanlığa aday olma konusunda ikna etti. Batum’u destekleyecek isimler arasında, eski Başkan Ünal Aysal’ın da yer aldığı belirtiliyor.

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