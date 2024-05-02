Galatasaray başkanlık yarışında Dursun Özbek’in karşına Süheyl Batum çıkabilir

Şampiyonluk yarışından avantajlı bir konumda olan Galatasaray, 25 Mayıs’ta seçimli genel kurul yapacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu seçimde başkanlık için yeniden aday olacağını daha önce duyurmuştu. Kulüp içerisinde konuşulan diğer bir isim ise Prof. Dr. Süheyl Batum oldu.





Kulislerden gelen bilgilere göre, Dursun Özbek’in adaylığı konusuna kulüp içerisinde muhalif olan kesim, Prof. Dr. Süheyl Batum’u başkanlığa aday olma konusunda ikna etti. Batum’u destekleyecek isimler arasında, eski Başkan Ünal Aysal’ın da yer aldığı belirtiliyor.