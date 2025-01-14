Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin ile Zorlu Maça Çıkıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabında Saint-Quentin'e konuk olacak. Maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:37
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin ile Zorlu Maça Çıkıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabının ikinci maçında, yarın deplasmanda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımıyla karşı karşıya gelecek.

İlk maçta rakibini 84-63 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Saint-Quentin Arena'da oynanacak bu maçtan da galip ayrılması durumunda, organizasyonda son 16 turuna adını yazdıracak.

Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Eğer Saint-Quentin Basket-Ball bu maçı kazanırsa, iki takım 21 Ocak Salı günü bir maç daha oynayacak.

Galatasaray, normal sezonda mücadele ettiği D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak play-in etabına kalmayı başardı. Öte yandan, Saint-Quentin Basket-Ball ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirmiştir.

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