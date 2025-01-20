Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 İçin Saha Çıkıyor

Galatasaray, Saint-Quentin ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabının son maçında yarın Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını konuk edecek. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Seride Durum ve Hedefler

Sarı-kırmızılı ekip, play-in etabındaki ilk maçında Fransız temsilcisini 84-63 mağlup ederek seri de 1-0 öne geçmişti. Ancak, ikinci karşılaşmada rakibine 90-79 kaybetmesi sonucu durum 1-1'e geldi.

Galatasaray, yarınki üçüncü ve son maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçmeyi hedefliyor. Taraftarının coşkusuyla istediklerini elde etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı takım, destek bekliyor.