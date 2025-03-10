Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Unicaja ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:14
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Unicaja ile İspanya'da Karşılaşacak

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında yarın İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşma, İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda, TSİ 22.30''da başlayacak.

Grup Performansı ve Hedefler

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-in oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda ise şu an 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile yer alıyor.

Unicaja'nın Durumu

Unicaja, normal sezonda B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. J Grubu'ndaki ilk 2 maçını kazanan İspanyol ekibi, son karşılaşmasında Galatasaray'a 86-84 mağlup olmuştu.

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