Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 Yenilerek Namağlup Ünvanını Kaybetti

Süper Lig'in 29. Haftasında Şok Mağlubiyet

Trendol Süper Lig'in 29. haftasında, Galatasaray, Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı ve bu sezonki namağlup unvanını kaybetti. Tüpraş Stadı'nda yapılan derbide sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin başında Rafa Silva'nın 23. dakikada attığı golle 1-0 geri düştü.

Maçın Seçici Anları

Galatasaray, 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin gördüğü kırmızı kartla bir kişi eksik kaldı, ancak 45. dakikada Lucas Torreira ile eşitliği sağladı. Torreira, yaklaşık 30 metreden harika bir şutla kaleyi buldu. Ancak, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle yeniden geri düştü ve mücadelenin sonuna kadar bu durumu değiştiremeyerek 2-1 mağlup oldu.

Ligde Puan Farkı Daraldı

Galatasaray, Beşiktaş derbisine kadar lige damga vuran performansıyla 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Ancak bu mağlubiyetle birlikte, ligin zirvesindeki Fenerbahçe ile olan puan farkı 6'ya indi. Sarı-kırmızılı ekip, 71 puanla ligdeki yerini korurken, Fenerbahçe, 65 puana yükseldi.

Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 28 maçlık kaybetmeme serisi de sona ermiş oldu. En son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı almıştı. Bu sezon ise 27 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 25 Maç Sonra Mağlup Oldu

Galatasaray, deplasmanda 25 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetmiş oldu. Son dış saha mağlubiyetini geçen sezon Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 25 maçta 21 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Beşiktaş'a 3 Maç Sonra Yenildi

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçı kazanarak bir seriyi sürdürmüştü. Ancak bu akşamki mağlubiyet, bu başarıyı da sona erdirdi.

Torreira'nın Güzel Performansı

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını ikiye çıkardı. Bu sezonki ilk golünü 6. haftada Fenerbahçe derbisinde atan Torreira, tekrar derbiye damga vurdu.

Frankowski Kırmızı Kart Gördü

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, VAR incelemesi sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 33. dakikada yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, pozisyonu inceledikten sonra Frankowski'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.