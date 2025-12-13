Hakkari'de Mergabütan'da Temel Kayak Eğitimi Başladı
İl dışından gelen kampçılara yönelik uygulamalı eğitimler start aldı
Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, il dışından gelen kampçılara yönelik düzenlenen temel kayak eğitimleri Mergabütan Gençlik Kampı'nda başladı.
Eğitimlere Mersin ve Şanlıurfa'dan gelen kampçılar katılıyor. Program kapsamında katılımcılara kayakla tanışma ve temel teknikler öğretiliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eğitimlerin başlamasını duyurarak, "Mergabütan Gençlik Kampı’nda Mersin ve Şanlıurfa’dan gelen kampçılarımızla birlikte temel kayak eğitimlerimize başladık. Bol eğlence, bol öğrenme bekliyor," dedi.
