Sipay Bodrum FK, Jonathan Okita ile Anlaştı

Sipay Bodrum FK, FC Zürich'ten Jonathan Okita ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:19
Sipay Bodrum FK, Jonathan Okita ile Anlaştı

Sipay Bodrum FK, Yeni Transferiyle Güçlendi

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita ile kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Okita ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Demokratik Kongo milli takımında da mücadele eden 1,81 boyundaki Okita, 2022 yılından bu yana FC Zürich ile toplamda 75 maçta 19 gol atmayı başarırken, 7 gol asistine de imza attı.

Jonathan Okita, yeni takımının yarın Beşiktaş ile yapacağı maç için Riva'daki kampa katıldı. Okita'nın transferi, Sipay Bodrum FK'nın ligin ikinci yarısında daha güçlü bir performans sergileme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu...

Trendyol Süper Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK, FC Zürich'te forma giyen sol kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı kadrosuna kattı.

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