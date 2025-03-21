Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, takımlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İdman, dinamik ısınma hareketleriyle başlamasının ardından topa sahip olma çalışmaları ve 1'e 1, 4'e 4 oyunlarla devam etti. Antrenmanın kapanışı ise 4 takımlı bir turnuva ile yapıldı.

Galatasaray, derbi maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği bir başka antrenmanla devam edecek.