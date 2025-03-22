Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile gerçekleştireceği derbinin hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde düzenlenen antrenman, dinamik ısınma ile başladı.

Antrenmanın ardından oyuncular, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Idman, çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, 24 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.