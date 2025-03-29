Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Tüpraş Stadı'na Hareket Etti

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maçı için Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.

İki ezeli rakip, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı derbi için Tüpraş Stadı'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı derbi için Tüpraş Stadı'na hareket etti. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıktı.