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Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İle İlgili Detaylar

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. İşte karşılaşmaya dair önemli notlar.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:08
Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İle İlgili Detaylar

Beşiktaş'ta Tek Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'la karşılaşan Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sahaya çıktı. Son oynanan Olimpik Lyon maçında tek bir değişiklik gerçekleştirildi.

İlk 11'de Yer Alan Oyuncular

Siyah-beyazlı ekip, RAMS Park’ta gerçekleştirilen maçta Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile sahaya çıktı.

Yedek Kulübesi

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Üç Eksik

Beşiktaş, derbide Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmadığını duyurdu. Ayrıca, Jean Onana da teknik kadronun kararı doğrultusunda üst üste üçüncü kez kadroda yer almadı.

İlk Derbi Heyecanı

Beşiktaş'ta, 4 oyuncu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, bu karşılaşma ile Türkiye kariyerlerinde ilk derbi deneyimini yaşadı.

Özel Tişörtler

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaş futbolcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasının bulunduğu tişörtlerle sahaya çıktı.

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