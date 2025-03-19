Galatasaray, Beşiktaş Derbisine Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, 4 günlük iznin ardından antrenmanlarına start verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda yapılan aktivasyon ve core çalışmasıyla başlayan idman, sahada pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.