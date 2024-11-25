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Galatasaray, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi: Ekrem Memnun ve Gökşen Fitik Açıklamalarda Bulundu

Kadın basketbolunda Galatasaray, Beşiktaş'ı 74-71 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ekrem Memnun ve Gökşen Fitik, maç sonrası açıklamalarda bulundular.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:22
Galatasaray, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi: Ekrem Memnun ve Gökşen Fitik Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Deplasman Zaferi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü Ekrem Memnun, derbi sonrası yaptığı açıklamada, karakter koyarak önemli bir maçı kazandıklarından dolayı mutluluğunu ifade etti.

Ekrem Memnun’un Açıklamaları

Derbide iyi bir başlangıç yapamadıklarını dile getiren Memnun, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Karakter koyduk. Oluşturmak istediğimiz kültür bu. Çok iyi oynayamadık. Milli takım arasında antrenman yapamadık ve oyunumuz biraz düştü. Geçen perşembe Azor Adaları'nda Avrupa maçı oynadık ve dönüş bizi hırpaladı. İlk defa yeni bir oyuncuyu oynattık. Ayrıca bir oyuncumuzun sakatlığı vardı, bu nedenle riske etmek istemedik. Maçın başında afalladık ve yumuşak kaldık. Ancak karakter koyarak bu maçı kazandık, bu yüzden çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Gökşen Fitik: Hedeflerimiz Büyük

Karşılaşmada son anlarda kaydettiği kritik 3 sayılık atışlarla galibiyete katkı sağlayan Gökşen Fitik, takımlarının 18 sayı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını vurguladı. Fitik, "Maçın başında Beşiktaş'ın sertliğine karşılık veremedik, ancak 40 dakika boyunca mücadele edip geri dönerek kazanmayı başardık. İyi pozisyonları sayıya çevirip takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Hatalarımızdan ders alarak adım adım ilerleyeceğiz. Hedeflerimiz büyük, hemen sonraki maçlara odaklanmalıyız." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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