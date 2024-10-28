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Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:07
Galatasaray, Beşiktaş'ı Derbide 2-1 Mağlup Etti

Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki çekişmeli derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maçın Gelişmeleri

Karşılaşmanın 54. dakikasında Masuaku'nun pasıyla topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girerek topukla meşin yuvarlağı Joao Mario'ya aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Abdülkerim Bardakcı'ya çarparak kornere gitti.

67. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Gabriel Sara'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

79. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Osimhen, bekletmeden şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Maçın son dakikalarında, 90+4. dakikada Beşiktaş, farkı 1'e indirdi. Ndour'un pasıyla topla buluşan Muçi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

Sonuç olarak, Galatasaray bu önemli karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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