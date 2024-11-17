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Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Nesibe Aydın: 78

Galatasaray, normal süresi 66-66 tamamlanan maçta Nesibe Aydın'ı 84-78 yenerek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:13
Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Nesibe Aydın: 78

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında çekişmeli bir karşılaşma gerçekleşti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 66-66 biten mücadelede Nesibe Aydın84-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Detayları

Takımların son ana kadar mücadele ettiği maçta, Galatasaray bu sonuçla birlikte ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise bu karşılaşmayla birlikte 4. kez kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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