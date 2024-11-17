Galatasaray Çağdaş Faktoring: 84 - Nesibe Aydın: 78

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında çekişmeli bir karşılaşma gerçekleşti. Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 66-66 biten mücadelede Nesibe Aydın'ı 84-78 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

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Takımların son ana kadar mücadele ettiği maçta, Galatasaray bu sonuçla birlikte ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise bu karşılaşmayla birlikte 4. kez kaybetti.

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