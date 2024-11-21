Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çinli Pivot Li Yureu'yu Transfer Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Li Yureu'yu Kadrosuna Dahil Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Çinli pivot Li Yureu ile anlaşma sağladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceğini açıkladı.

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Açıklamada, "Oyuncumuza Galatasaray’a hoş geldin diyor, sağlık ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Li Yureu, 2,01 metre boyu ve alanında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Li Yureu'nun Geçmişi

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması giyen Li Yureu, bu sezonun başında transfer olduğu YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti. Yeni takımı Galatasaray ile birlikte genç oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.