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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda Kızılyıldız ile Karşılaşıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu için Kızılyıldız'ı konuk ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:48
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Kupası'nda Kızılyıldız ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Kızılyıldız ile Son 16 İçin Mücadele Edecek

Sarı-kırmızılı Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunun rövanş maçında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, deplasmanda oynadığı ilk maçı 95-72 gibi farklı bir skorla kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Kızılyıldız'ı yenmesi veya rakibine 23 sayı farkın altında kaybetmesi durumunda, son 16 turuna yükselme şansını elde edecek.

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