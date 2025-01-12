Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri'yi Zor Geçti: 92-91

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 92-91 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:40
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Melikgazi Kayseri'yi Zor Geçti: 92-91

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Mücadele

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi. 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen bu heyecan dolu karşılaşmada, Galatasaray, zorlu rakibini 92-91'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Son dakikaları büyük bir çekişmeyle geçen mücadelede, her iki takım da sergiledikleri performansla basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ederken, Melikgazi Kayseri Basketbol bu mağlubiyetle zor bir süreçten geçiyor.

Maçın Öne Çıkanları

Karşılaşmada öne çıkan oyuncular ve kritik anlar, taraftarların dikkatini çekti. Galatasaray, özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla galibiyete ulaştı. Melikgazi Kayseri'nin gösterdiği çaba ise takdire değerdi, ancak bu yetmedi.

Basketbol tutkunları, bu mücadeleyi uzun süre konuşacak gibi görünüyor. Ligin kalan haftalarında her iki takım için de önemli mücadeleler bekleniyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı.Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Li (sağda) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı.Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncu Li (sağda) rakibiyle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 Geçti
2
Ömer Erdoğan: "Pozisyonları Değerlendiremedik, Galibiyeti Kovaladık"
3
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Geçti
4
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 Mağlup Etti
5
TOFAŞ, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 91-80 Mağlup Etti
6
Fenerbahçe'nin TÜMOSAN Konyaspor Maçı Kadrosu Açıklandı
7
Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı Farklı Geçti: 89-61

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı