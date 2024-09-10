Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan antrenmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Antrenman, aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve topa sahip olma teknikleri üzerine odaklanıldı. Program, dar alanda gerçekleştirilen oyunlarla tamamlandı.
Bir Sonraki İdman
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına yarın akşam devam edecek. Taraftarlar, takımın formunu ve motivasyonunu merakla bekliyor.