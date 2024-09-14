Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 Geçti

Galatasaray ile Çaykur Rizespor Maçı Özeti

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Galatasaray, ev sahibi olduğu karşılaşmada Çaykur Rizespor'u farklı bir skorla 5-0 yendi.

Maçın Golleri

49. dakikada Galatasaray, farkı üçüncü gole çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında kapan Sara, penaltı noktası civarından sert bir şut göndererek topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

61. dakikada Galatasaray bir başka gol daha attı. Önde yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Torreira, sağ kanatta ceza sahasına koşan Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden gönderdiği top ağlara gitti: 4-0.

78. dakikada Batshuayi’nin asistinde, altıpasın solundan Osimhen’in uzak direğe gönderdiği şutta, kalecinin müdahalesi sonrası top kornere gitti.

80. dakikada Galatasaray, farkı 5’e çıkardı. Hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha ucuza bırakınca, Barış Alper gelişine vuruşla net bir sonuç elde etti: 5-0.

Sonuç olarak, Galatasaray bu heyecan dolu maçtan 5-0 galip ayrılarak önemli bir başarı elde etti.