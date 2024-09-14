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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Farklı Geçti: 5-0

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:53
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u Farklı Geçti: 5-0

Galatasaray'dan Fırtına Gibi Performans

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek kayıpsız yoluna devam etti.

4'te 4 Yaptılar

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da yenerek ligde 4'te 4 yapan Galatasaray, puanını 12'ye çıkartarak liderliğini korudu.

Gol Perdesini Stoperler Açtı

Müsabakanın 3. dakikasında Davinson Sanchez ve 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle öne geçti. Sanchez, uzun bir aradan sonra formasına kavuşarak takımının ilk golünü attı.

Gabriel Sara'nın İlk Gol Sevinci

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, 49. dakikada takımının 3. golünü kaydederek sarı-kırmızılı forma altında ilk gol sevincini yaşadı.

Barış Alper Yılmaz Üçüncü Golünü Attı

Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Önceki haftalarda da rakip fileleri havalandırmıştı.

Defansif Başarı

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol görmedi. Süper Kupa'da Beşiktaş'a, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Young Boys'a yenilen takım, Süper Lig'de ise önceki rakiplerinden de goller yemişti.

Değişiklikler ve Altı Oyuncu

Karşılaşmada her iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı. Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcusu Husniddin Alikulov, beyin sarsıntısı geçirerek maçtan çıkmak zorunda kaldı.

Kötü Savunma Performansı

Çaykur Rizespor, son üç lig maçında toplamda 11 gol kalesinde gördü. Galatasaray ve Fenerbahçe'den 5'er gol yiyen Karadeniz ekibi, Kasımpaşa maçında ise 1 golle karşılaştı.

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