Galatasaray'da 4 değişiklik: Okan Buruk'un Union Saint-Gilloise 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde karşılaştığı Union Saint-Gilloise maçında, son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Maç öncesi kadro değişiklikleri

Buruk; Günay Güvenç, Wilfried Singo, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina'nın yerine maç kadrosunda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'ye yer verdi.

Önemli eksikler

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Bahis soruşturması kapsamında TFF'den hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı de kadroda bulunmuyor. Gençlerbirliği maçında sol bekte oynayan Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yer almadığı için bu karşılaşmada kadroya alınmadı.

Ayrıca Gençlerbirliği mücadelesinde Mario Lemina'nın sakatlığı sonrası 17. dakikada oyuna girip devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakan Yusuf Demir de bu maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Yedek kulübesinde genç ağırlık

Çok sayıda sakatlık ve ceza nedeniyle Buruk, yedek kulübesine 9 futbolcu aldı. Yedekler arasında genç oyuncular Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray sahaya şu 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta ve Arda Ünyay bulundu.

Tribün desteği

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SON OYNADIKLARI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ 11'İNE GÖRE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MÜCADELESİNDE 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI.