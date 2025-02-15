Galatasaray'da Eren Elmalı Takımla İlk İdmanına Çıktı

Galatasaray'da Eren Elmalı Kampa Katıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sezona yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde start alan antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve üç grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmaları ile devam etti. İdmanın finali ise çift kale maç ile yapıldı.

Yeni Transfer Eren Elmalı

Galatasaray, kadrosuna kattığı yeni transferi Eren Elmalı ile de dikkat çekti. Eren, takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarak, yeni ortamına hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık süreçlerini yarın tamamlayacak ve Çaykur Rizespor maçı için son hazırlıklarını gerçekleştirecek.