Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisinin En Deneyimli İkili: Torreira ve Barış Alper

Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı 8 derbiyle Galatasaray'ın en deneyimli oyuncuları oldu; Uğurcan, Sane ve İlkay ise ilk derbilerini yaşayabilir.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:29
Derbi deneyiminde öne çıkan isimler

Lucas Torreira ile Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları 8 derbi ile Galatasaray'ın en deneyimli futbolcuları konumunda.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekipte en fazla derbi tecrübesine sahip isimler Torreira ve Barış Alper oldu.

Torreira, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta rakip fileleri havalandırma başarısı da gösterdi.

Diğer deneyimli isimler

Bu ikiliyi takiben Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu 7'şer; Mauro Icardi ile Yunus Akgün 5'er; Davinson Sanchez ve Mario Lemina 4'er; Victor Osimhen ise 3 kez Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

İlk derbi heyecanı yaşama ihtimali olanlar

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna katılan Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, görev verilmesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde sahada olacaklar. Yeni transferlerden Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

