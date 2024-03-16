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Galatasaray'da Muslera konusunda karar verildi

Sarı Kırmızılılar'la sözleşmesi sezon sonunda sona eren Fernando Muslera ile ilgili yeni bir gelişmenin ortaya çıktığı öğrenildi. Uruguaylı file bekçisiyle ilgili yeni bir karar alındı ​​ancak kalıp kalmayacağı henüz belli değil. İşte Galatasaray haberleri..

Yayın Tarihi: 16.03.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:51
Galatasaray'da Muslera konusunda karar verildi

Türkiye'nin Macaristan ile Avusturya ile oynayacağı maçların öncesinde açıklanan aday listesinde 4 Galatasaraylı oyuncunun yer aldığı bildirildi. İtalyan teknik adam Montella, sarı-kırmızılı formaları giyen Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu’nu milli takım kampına davet etti. Tecrübeli teknik direktör ayrıca Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Şampiyonası ekiplerinden Leicester'a kiraladığı Adana Demirspor'un eski öğrencisi Yunus Akgün'ü de kadroya aldı.

BOEY'DAN YAKIN TAKİP!

30 milyon euro + 5 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle FC Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, şu ana kadar Almanya'da beklentileri karşılayamadı. Fakat oyuncunun eski kulübü Galatasaray'a olan ilgisinin sürdüğü öğrenildi. Fransız futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübün son antrenman paylaşımlarıyla kım arkadaşlarının birbiri ardına yaptığı paylaşımları beğendiği görüldü.

BAKAMBU KAYIPLARDA!

Galatasaray'da Muslera konusunda karar verildi

Galatasaray'ın Real Betis'e 5 milyon euronun üzerinde bedelle sattığı Cedric Bakambu, La Liga'da sadece 24 dakika forma giydi. Deneyimli santrfor, sözleşme imzaladıktan sonra maçın ikinci yarısında Alaves'e karşı oynadı ve Konferans Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı ilk 11'de başladı ve bir gol attı. Ancak bu karşılaşmada akatlanan Bakambu'nun ligde kalan 3 karşılaşmada kadroda yer almaması nedeniyle tedavisi sürüyor.

TETE'DE ÖNCELİK AVRUPA

Memleketi Brezilya'dan transfer teklifleri alan Tete, bir kez daha her türlü ilgiyi reddetti. Genç yetenek ayrıca menajerine önceliğinin Avrupa'da kalması olduğunu da bildirdi.

BEKLENEN SONUÇ MAALESEF ÇIKMADI

Galatasaray'da Muslera konusunda karar verildi

Galatasaray ile Uruguaylı eldiven Fernando Muslera arasındaki son sözleşme görüşmeleri beklenen sonucu vermedi. 13 yıldır forma giydiği Galatasaray'la sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Uruguaylı kaleciyle temaslar, Başkan Dursun Özbek'in son talimatının ardından kaldığı yerden devam etti.

Ancak iki taraf da uzlaşma sağlayamadığı için şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklanmaya karar verdi. 37 yaşındaki Muslera ile önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapılması planlanıyor.

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