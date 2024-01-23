Galatasaray’da transfer bombası: Erden Timur, 73 gol 54 asistlik 20 milyon euroluk yıldız oyuncuyu transfer ediyor

Galatasaray, ara transfer döneminde takımını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde Tete, Ziyech ve Zaha gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, bu sefer 20 milyon euroluk yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

Galatasaray’da transfer bombası: Erden Timur, 73 gol 54 asistlik 20 milyon euroluk yıldız oyuncuyu transfer ediyor
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Galatasaray, 20 Milyon Euroluk Yıldızı Transfer Etmek İçin Harekete Geçti! 

Galatasaray, ara transfer döneminde takımını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde Tete, Ziyech ve Zaha gibi isimleri kadrosuna kattıktan sonra, bu sefer 20 milyon euroluk yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

NTV’nin haberine göre; Galatasaray, Lazio’nun Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada’yı transfer listesine aldı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılıların radarına giren Japon yıldız, Lazio ile sözleşme imzalamıştı. Ancak Galatasaray, Japon oyuncuyu yeniden gündemine aldı.Oyuncunun Adı Daichi Kamada NTV’nin haberine göre; Galatasaray, Lazio’nun Japon orta saha oyuncusu Daichi Kamada’yı transfer listesine aldı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılıların radarına giren Japon yıldız, Lazio ile sözleşme imzalamıştı. Ancak Galatasaray, Japon oyuncuyu yeniden gündemine aldı.

Daichi Kamada’nın piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Bu sezon Lazio formasıyla 22 maça çıkan Japon oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki Japon oyuncu, kariyerinde toplam 319 maçta forma giydi ve bu maçlarda 73 gol 54 asistlik katkı sağladı. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un bu transfer ile ilgilendiği iddia edildi.

transfer

Kamada’nın transferi ile ilgili yakın zamanda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray, Daichi Kamada’yı transfer edecek mi? Galatasaray, Daichi Kamada’yı transfer etmek için girişimlere başladı. Ancak transferin gerçekleşmesi için Lazio ile anlaşma sağlanması gerekiyor.

Daichi Kamada kimdir? 

Daichi Kamada, Japon milli futbolcusu ve Lazio’nun orta saha oyuncusudur. 27 yaşındaki oyuncu, daha önce Eintracht Frankfurt ve Sagan Tosu takımlarında oynamıştır.

Daichi Kamada’nın piyasa değeri ne kadar? Daichi Kamada’nın piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirlenmiştir.

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