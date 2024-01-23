Galatasaray'da yaprak dökümü: Fransız ekip sırada bekliyor

Sarı kırmızılı takımda yaprak dökümü yaşanıyor! O isim gidebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMDAN O İSİM AYRILIYOR

Süper Lig takımlarından Samsunspor ile anlaşmaya varan Douglas Costa'nın transfer süreci iptal edildi. İddialara göre sözlü mutabakata varan ve sağlık kontrollerinden geçtiği bilinen isimle son anda yollar ayrıldı. Yüksek Yıldırım konuyla ilgili şu sözleri söyledi; 'Douglas Costa'dan vazgeçtik. Costa Fenerbahçe maçını izledi ve 3-4 hafta zamana ihtiyacı olduğunu, Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu ama forma giymesinin zor olduğunu söyledi. Karşılıklı teşekkür ederek transferi iptal ettik.' 33 yaşındaki futbolcu Bayern Münih ve Juventus takımlarında forma giydi ve 2021 senesinde Gremio'ya geri döndü. Son olarak Galaxy takımında forma giyen Costa Ekim ayından beri boşta. Sarı kırmızılı takımın yıldızlarından Angelino'ya da talipler var. İddialara göre Marsilya RB Leipzig görüşmelerine başladı ve oyuncuyla ilgili bilgi istendi. Gaziantep FK ise Son olarak HJK Helsinki forması giyen 2003 doğumlu kaleci Halil Bağcı ile iki buçuk senelik anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılı takımda yer alan Angelino'nun İtalya yolcusu olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sol bek Torino ile büyük anlamda anlaştı ve kiralık kontratın sona ereceği öğrenildi. Angelino için Leipzig zorunlu satın almanın kaldırılarak kiralık olarak devam etmesini istediklerini söylemişti ancak teklif sarı kırmızılı kulüp tarafından geri çevrilmişti. Yıldız isimlerden Ricardo Quaresma 40 yaşında tekrar futbola dönmek istediğini söylemişti. Son maçına 15 Mayıs 2022'de çıkmıştı ve Beşiktaş'ta futbola veda etmek istediğini söylemişti. Quaresma konuyla ilgili şu sözleri söyledi; 'Kariyerimi sahada bitirmek istiyorum.





Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık. Benim kulübüm, sevdiğim kulüp. Ailem orada mutluydu, bakacağız.' 2010-2012 ve 2015-2019 senelerinde siyah beyazlı takımda 227 maça çıkan Quaresma 38 gol atarak 77 asist yapmayı başardı. Siyah beyazlı takım ön libero transferleri için Nemanja Matic görüşmelerine başladı. 35 yaşındaki futbolcunun şartları araştırıldı ve 5 milyon Euro bonservis istendiği öğrenildi. Kulüp geri adım atmayı düşünürken Rennes fiyatı düşürecek gibi iddialara gelmeye başladı. Siyah beyazlı takım futbolcunun menajerini görüşmeye davet etti. Son maçlarda kadroya girmeyen futbolcunun takımdan ayrılmak istediği de öğrenildi. Beşiktaş yanında Fulham, Lyon ve İtalyan kulüpler de isimle ilgileniyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'a 25 yaşındaki stoper Riccieli'nin gelmesi de bekleniyor. Son birkaç haftadır birçok takımın gözdesi olan isim için en önemli ve en ciddi talibin siyah beyazlı takım olduğu öğrenildi. Riccieli'nin CSKA Moskova ile de görüşmelerde bulunduğu ancak anlaşmaya varamadığı öğrenildi. Stoper yanında sağ bekte de top koşturan isim Famalicao formasıyla 13 resmi maça çıktı ve 1 gol 1 asist yaptı. Pendikspor Thiam ve Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Emre Akbaba ile de büyük oranda anlaşma sağlandı. Sarı lacivertli takımın gündeminde olan Matheus Saldanha için de yeni bir talip geldiği öğrenildi. İddialara göre Torine, Sevilla ve Fenerbahçe Saldanha ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin futbolcu için 6 milyon Euro teklif verdiği ve Torino'da da Pietro Pellegri'nin yerine alınmak istediği öğrenildi. Partizan formasıyla Saldanha bu sezon 18 lig maçına çıktı ve 14 gol 5 asist yaptı.