DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.453.035,62 0,37%

Galatasaray Daikin, Aydın'ı 3-1 Geçti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:20
Galatasaray Daikin, Aydın'ı 3-1 Geçti

Galatasaray Daikin, Aydın'ı Deplasmanda Yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında heyecan doruktaydı. Galatasaray Daikin, deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Bu zorlu karşılaşmada Galatasaray Daikin, güçlü performansıyla dikkat çekerken, Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadı. Maç, her iki takımın da yoğun mücadele ettiği anlara sahne oldu, ancak Galatasaray’ın etkili oyun stratejisi galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, ligdeki iddiasını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Roma, Venezia'yı Tek Golle Geçti
2
Fenerbahçe, Alanyaspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
3
Türk Telekom, Semt 77 Yalovaspor'u Zor Dağıldı: 96-93
4
Nesine 3. Lig 19. Hafta Maçları Tamamlandı
5
2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türk Bayrağını Kaan Önol ve Havvanur Taşıyacak
6
Ankara'da Modern Pentatlonda Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları Gerçekleşti
7
Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Anlaştı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!