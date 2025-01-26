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Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u Zor Anlar Sonrası 3-2 Geçti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:45
Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u Zor Anlar Sonrası 3-2 Geçti

Galatasaray Daikin, Zorlu Bir Maçı Daha Kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan bu heyecan dolu karşılaşmada, Galatasaray ekibi sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Maçın Detayları

İlk setin başından itibaren çekişmeli geçen müsabakada, iki takım da üstünlük sağlamak için üstün bir performans sergiledi. Ancak, Galatasaray Daikin maç boyunca gösterdiği azimli oyunla, Bahçelievler'i zor durumda bırakmayı başardı. Sonuç olarak, 18. hafta sonunda Galatasaray, önemli bir üç puan elde etti.

Bu galibiyet, Galatasaray'ın ligdeki hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu tür karşılaşmalar, takımlar için hem puan hem de morale dönüştüğü için büyük bir fırsat oluşturuyor.

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