Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası’nda VC Wiesbaden'i 3-1 yenerek 8'li finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:41
Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finale Yükseldi

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda başarılı bir performans sergiledi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turunun rövanş maçında Alman ekibi VC Wiesbaden ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanmanın ardından, rövanşta 3-1'lik skor elde ederek 8'li final turuna yükselmeyi başardı.

Rövanş Maçının Detayları

Wiesbaden kentindeki Platz der Deutschen Einheit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip setleri 25-15, 25-15, 17-25 ve 25-20'lik sonuçlarla kazandı. Bu galibiyetle Galatasaray Daikin, büyük bir başarıya imza atarak adını bir üst tura yazdırdı.

8'li Finaldeki Rakip

8'li finalde Galatasaray Daikin'in rakibi ise İsviçre'nin Sm'Aesch Pfeffingen takımı oldu. Bu eşleşme, voleybolseverler için heyecan dolu maçlara sahne olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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