Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi

Galatasaray Daikin, FC Porto'yu 3-0 mağlup ederek 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi; bir üst turda Roeselare veya Dukla Liberec'in galibiyle eşleşecek.