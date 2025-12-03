Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Portekiz ekibi FC Porto'yu 3-0 mağlup ederek 2026 CEV Kupasında 8'li Finaller Turu'na yükseldi.
Maçın Özeti
Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği FC Porto'yu, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında kendi sahasında 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) skorlarıyla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Sonraki Rakip
Galatasaray, 8'li Finaller Turu'nda Darta Bevo Roeselare (Belçika) - Dukla Liberec (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
