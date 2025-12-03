Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi

Galatasaray Daikin, FC Porto'yu 3-0 mağlup ederek 2026 CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi; bir üst turda Roeselare veya Dukla Liberec'in galibiyle eşleşecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:48
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi

Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Portekiz ekibi FC Porto'yu 3-0 mağlup ederek 2026 CEV Kupasında 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Maçın Özeti

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği FC Porto'yu, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında kendi sahasında 3-0 (25-17, 25-17, 25-17) skorlarıyla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Sonraki Rakip

Galatasaray, 8'li Finaller Turu'nda Darta Bevo Roeselare (Belçika) - Dukla Liberec (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI, PORTEKİZ EKİBİ PORTO'YU 3-0 MAĞLUP EDEREK, 2026 CEV KUPASI'NDA...

GALATASARAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI, PORTEKİZ EKİBİ PORTO'YU 3-0 MAĞLUP EDEREK, 2026 CEV KUPASI'NDA 8'Lİ FİNALLER TURU'NA YÜKSELDİ.

GALATASARAY KADIN VOLEYBOL TAKIMI, PORTEKİZ EKİBİ PORTO'YU 3-0 MAĞLUP EDEREK, 2026 CEV KUPASI'NDA...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rümeysa Akkuş, Daytona State College ile ABD Ulusal Şampiyonu oldu
2
8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Tamamlandı
3
Paris 2024 Olimpiyatları: ABD, Erkekler Basketbolda Altın Madalya Kazandı
4
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda 8'li Finaller'e Yükseldi
5
30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası: Fenerbahçe Opet 14. Kez Şampiyon
6
Dünya Engelliler Günü’nde Pendik’te Anlamlı Karşılaşma: Hakim ve Savcılar Ampute Futbolcularla Sahaya Çıktı
7
Bilecik U14 Gençler Ligi 10. Hafta: BFA Deplasmanda Kazandı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?