DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı Kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'nda şampiyonluk elde etti ve kupası teslim alındı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:30
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı Kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı Kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'nda Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluk ödülleri, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Kupayı Kaptan Teslim Aldı

Karşılaşmanın ardından yapılan kupa seremonisinde, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, Balkan Kupası’nı Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'a verdi. İlkin, kupayı coşkuyla havaya kaldırdığında, sarı-kırmızılı oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.

Takım ve Taraftar Coşkusu

Galatasaray Daikin'in oyuncuları ve teknik ekibi, Balkan Kupası zaferlerini tribünlerdeki taraftarlarıyla kutlayarak büyük bir birliktelik örneği sergiledi. Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, bu sezon oluşturdukları genç ve yetenekli kadro hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Cibara, "Türkiye'nin en genç ve başarılı oyuncuları, milli takıma uzun seneler hizmet verecek. Onların uyumu ve performansları bizim için gelecek adına çok daha umut verici. Hedefimiz CEV Challenge Kupası'nda da şampiyonluk,” ifadelerini kullandı.

Yeni Transfer Heyecanı

Sarı-kırmızılı voleybolcu Yasemin Güveli ise şampiyonluk nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Böyle bir camiaya katıldığım için çok heyecanlıyım. İlk turnuvamızda başarı gösterdiğimiz için de mutluyum. Umarım CEV Challenge Kupası’nda da aynı başarıyı yakalayacağız,” diye konuştu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi...

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi...

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor'un Genç Kadrosu ile Hedef: Başarı
2
Sakaryaspor, Şanlıurfaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı Kazandı
4
Adanaspor'dan Yeni Transfer: Bonke Innocent
5
Sipay Bodrum FK, Gökhan Akkan ile Anlaştı
6
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı 2024 Balkan Kupası'nda Şampiyon
7
Hakim Ziyech'te Kısmi Yırtık Tespit Edildi

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!