Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'nı Kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'nda Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluk ödülleri, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Kupayı Kaptan Teslim Aldı

Karşılaşmanın ardından yapılan kupa seremonisinde, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, Balkan Kupası’nı Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'a verdi. İlkin, kupayı coşkuyla havaya kaldırdığında, sarı-kırmızılı oyuncular büyük bir sevinç yaşadı.

Takım ve Taraftar Coşkusu

Galatasaray Daikin'in oyuncuları ve teknik ekibi, Balkan Kupası zaferlerini tribünlerdeki taraftarlarıyla kutlayarak büyük bir birliktelik örneği sergiledi. Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, bu sezon oluşturdukları genç ve yetenekli kadro hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Cibara, "Türkiye'nin en genç ve başarılı oyuncuları, milli takıma uzun seneler hizmet verecek. Onların uyumu ve performansları bizim için gelecek adına çok daha umut verici. Hedefimiz CEV Challenge Kupası'nda da şampiyonluk,” ifadelerini kullandı.

Yeni Transfer Heyecanı

Sarı-kırmızılı voleybolcu Yasemin Güveli ise şampiyonluk nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Böyle bir camiaya katıldığım için çok heyecanlıyım. İlk turnuvamızda başarı gösterdiğimiz için de mutluyum. Umarım CEV Challenge Kupası’nda da aynı başarıyı yakalayacağız,” diye konuştu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Saruhan Cibara, kupa töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.