Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın Yeni Başantrenörü: Alberto Bigarelli

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda yeni bir dönem başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alberto Bigarelli ile anlaştığını duyurdu. 34 yaşındaki İtalyan antrenör, 2024-2025 sezonu sonuna kadar takımın başında bulunacak.

Bigarelli'nin Önceki Deneyimleri

Uzun bir kariyere sahip olan Alberto Bigarelli, son olarak Romanya ekibi CSM Bükreş’te çalışıyordu. Bigarelli, Galatasaray'la yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.