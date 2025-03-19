Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu 3-1 Yenerek 19. Galibiyetini Aldı

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Zafer Daha Elde Etti

Voleybol dünyasında heyecan dorukta! Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1lik skorla mağlup etti. Bu zafer, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki 19. galibiyeti olarak kaydedildi.

Kuzeyboru ise, bu karşılaşma ile birlikte 12. mağlubiyetini alarak sezonun zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray Daikin'in bu iyi performansı, ligdeki iddiasını yükseltiyor.

Başarılı bir sezon geçiren Galatasaray Daikin, izleyicilerine ve taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Ligin sonunda daha neler olacağını ise heyecanla bekliyoruz.