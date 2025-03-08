Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 Geçti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen bu mücadelede Galatasaray, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maç, Galatasaray Daikin'in üstün oyunu ile dikkat çekerken, takımın başarılı performansı voleybolseverler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.