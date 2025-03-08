Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 Geçti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki derbide Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 19:56
Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0 Geçti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen bu mücadelede Galatasaray, rakibini 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maç, Galatasaray Daikin'in üstün oyunu ile dikkat çekerken, takımın başarılı performansı voleybolseverler arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligdeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor-Hatayspor Maçında Öne Çıkan Gelişmeler
2
Bayern Münih, Bochum'a Şok Yenilgi: 3-2
3
TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Empati Gösteri Maçı' Düzenledi
4
Konyaspor ve Hummel İşbirliğine Gidiyor
5
Giresun Sanayispor Süper Lig Hedefinde: 'Şampiyon Olmak İstiyoruz'
6
Şehit Fethi Sekin'in Oğlu Burak, 19. Yaş Gününü Takım Arkadaşlarıyla Kutladı
7
Gabriel Sara, Galatasaray'ın 204. Yabancı Futbolcusu Oldu

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!