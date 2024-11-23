Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u Yenerek İkinci Plasman Galibini Aldı

Galatasaray Daikin, Deplasmanda Galip Geldi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-1'lik skorla galip geldi.

Maç Detayları

Maç, TVF Ziraat Bankkart salonunda gerçekleştirildi ve hakemlik görevini İlknur Çakar ile Eser Türkoğlu üstlendi. Müsabakanın set skorları şöyle sıralandı: 15-25, 25-21, 19-25, 22-25.

Takım Kadroları

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme, Lazovic)

Mücadelenin Süresi

Maç, toplamda 100 dakika sürdü ve set süreleri ise 21, 26, 25, 28 dakika olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.